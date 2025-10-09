Leroy Sane'den son yılların en kötü başlangıcı

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden Leroy Sane, sarı-kırmızılılara bir türlü adapte olamadı.

Transferi olay olan Leroy Sane, şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi.

SON 9 YILIN EN KÖTÜSÜ

Tecrübeli oyuncunun performansıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Alman futbolcu, son 9 yılın en kötü lig istatistiklerine imza attı.

Cimbom'un yıldızı Leroy Sane, 2016- 2017 sezonundan sonra ligde en kötü ilk 8 haftalık performansını sergiledi.

EN SON 2016-2017 SEZONU

Bu sezon 1 gol ve 3 asistle mücadele eden yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonunda Manchester City formasıyla ligde ilk 8 haftada gol atamamış, sadece 1 asist üretmişti.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla aynı süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Alman oyuncu, 2023-24 sezonunda ise yine Alman ekibiyle ilk 8 haftada 6 gol ve 1 asistle 7 gole katkıda bulundu.

BAYERN MÜNİH'TE 7 GOLE KATKI

İlk 8 haftalar baz alındığında ligde en fazla katkı verdiği 2. sezon ise 2017- 2018 sezonuydu.

O sezon Manchester City formasıyla 4 gol ve 3 asist üretti.