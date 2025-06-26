Leroy Sane'nin Galatasaray'a döneceği tarih belli oldu

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna attığı Alman oyuncu Leroy Sane'nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih formasıyla görev yapıyor.

BAYERN MÜNIH'İN KADROSUNDAYDI

Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselen Sane'li Bayern Münih, Brezilya temsilcisi Flamengo ile eşleşti.

Bayern Münih-Flamengo karşılaşması 29 Haziran Pazar günü oynanacak.

1 TEMMUZ'DA GALATASARAY'A KATILACAK

Leroy Sane, maçın sonucu ne olursa olsun 30 Haziran Pazartesi günü Bayern Münih'ten ayrılacak ve 1 Temmuz Salı günü resmen Galatasaray'a katılacak.