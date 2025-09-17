Levent Mercan: İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor, 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKALAR DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Levent Mercan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Nelson'u dinledim, ona katılıyorum. İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi ve oyunu çevirdik. Son dakikalar daha iyi olabilirdi. Golü yedik, ona rağmen pozisyonu izledim. 3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun! Biz yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun bizim için inşallah!"