Lille'e gidecek mi? Selçuk Şahin'den Berke Özer açıklaması

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Konyaspor'a 4-1 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, ağır ve beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, sezona yenilgiyle başladıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

"ÜZÜCÜ VE BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

Şahin, şu şekilde konuştu:

Üzücü ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlamamıza rağmen oyunu kabullenmiş ve tepki verememiş bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Çalıştığımız opsiyonları çıkaramadık. Değerlendirmeleri yapacağız. İkinci yarı risk aldık. Maçı çevirebilirdik. Üzgünüz. Kaybettik ama vazgeçmeyeceğiz. Bu maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ağır bir ders oldu. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Zamanımız var. Daha iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyoruz.

"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA DAHA İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yedikleri ilk golü talihsiz olarak nitelendiren 44 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Usta işi bir goldü. İki dakika önce golü atsak başka şeyler konuşabilirdik. İlk defa sert bir maç oynadık. Gücümüzü, artıları ve eksileri görmek için önemli maç oldu. Bir maç kaybettik. En başta olması belki de hayırlı oldu. Beşiktaş karşısında daha iyi bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağız.

"SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğünü yaptığı teknik direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmayı izlediğinin hatırlatılması üzerine Selçuk Şahin, şu şekilde görüş belirtti:

Maç öncesinde konuştuk. Sürekli konuşuyoruz. İyi bir futbol izlettirmek isterdim. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Güçlü oyunda doğruları fazlalaştırarak yol yürümeye devam edeceğiz. Bugünü 'Kaza' olarak kabul ediyoruz. Geçen seneki başarıyı yakalamak istiyoruz.

"KALMASINI İSTİYORUZ"

Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Şahin, şu değerlendirmede bulundu: