Kim Milyoner Olmak İster’de Messi sorusu yarışmacıyı yaktı

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki soru gündem oldu.

Programa katılan yarışmacıya Arjantinli efsane Lionel Messi'yle ilgili bir soru yöneltildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MESSİ SORUSU

Soru, "Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?" şeklinde oldu.

Şıklar ise şöyleydi:

A: Lionel Messi

B: Kylie Jenner

C: Cristiano Ronaldo

D: Yumurta

MESSİ YERİNE YUMURTA DEDİ

Doğru cevap, Lionel Messi olacaktı.

Arjantinli yıldızın, 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğraf, Instagram'da yaklaşık 75 milyon beğeniyle rekor kırdı.

Yarışmacı ise yumurta cevabı vererek 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.