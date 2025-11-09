Lionel Messi'den bir rekor daha

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, ABD'de şov yapmaya devam ediyor.

MLS play-off ilk tur müsabakasında Nashville ile karşılaşan Inter Miami, Chase Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0 kazandı.

Inter Miami böylelikle tarihinde ilk kez ikinci tura yükselmeyi başardı.

2 GOL 1 ASİSTLE DAMGA VURDU

Karşılaşmaya ise Arjantinli yıldız Lionel Messi damga vurdu.

Messi, 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta bir rekor daha kırdı.

KARİYERİNDE ASİST SAYISINI 400'E ÇIKARAN İLK İSİM

38 yaşındaki efsane, kariyerindeki asist sayısını 400’e çıkararak bu başarıya ulaşan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Öte yandan Inter Miami ile 2028 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu Temmuz ayında 38 yaşına bastı ve Dünya Kupası'nda top koşturup koşturmayacağı henüz belli değil.