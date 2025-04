Liverpool, Muhammed Salah ile sözleşme uzattı

Haber Merkezi

Liverpool'da sözleşmesi sona eren Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz devi, Muhammed Salah'ın kulüpte kalacağını açıkladı.

Salah, aralık ayında "Probably I'm more out than in" (Muhtemelen içerde olmaktan çok dışardayım) diyerek yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili soruya cevap vermişti.

LİVERPOOL'LA 2 YIL DAHA...

Liverpool, Salah'ın yeni sözleşmesini bu söze atıfta bulunarak "More in than out." (Dışarıdan çok içede) sözleriyle duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Salah'ın 2027 sonuna kadar kulüpte kalacağı duyuruldu.

Salah, imza sonrası yaptığı açıklamada "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

2017'DE LIVERPOOL'A İMZA ATTI

2017 yazında Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a imza atan Salah, birçok başarıya imza attı.

2 kez Afrika'da ve İngiltere'de Yılın Futbolcusu, 3 kez Premier Lig gol kralı bireysel başarılarının yanısıra 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 kez İngiltere Premier Lig kupası, 1 kez UEFA Süper Kupası, 1 kez İngiltere Federasyon Kupası, 3 kez İngiltere Lig Kupası kazandı.

BU SEZON 45 MAÇTA 54 GOLLÜK KATKI

Bu sezon oynadığı 45 maçta 32 gol atıp 22 asist yapan Salah, Liverpool kariyerinin toplamında ise 394 maçta 243 gol atıp 111 asist yaptı.