Lucas Torreira ve Uruguay Teknik Direktörü Bielsa arasında 'milli takım' gerginliği

Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira, bugünlerde milli takıma dair açıklamalarıyla gündemde.

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmemesi üzerine ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

MİLLİ TAKIMDAKİ HOCASIYLA GERİLDİ

Torreira, "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz." sözleriyle seçime tepki göstermişti.

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, düzenlediği basın toplantısında Torreira'nın açıklamalarına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuya her zaman adil davrandığını vurguladı.

"ONU ÇAĞIRMAM GEREKMİYOR"

Bielsa, "Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım, hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki verimliliğini görüyorsunuz, çok etkili ve önemli bir oyuncu. Büyük bir takımda oynuyor." dedi.

Bielsa, Torreira ile bire bir iletişimine değindi:



Bir gün beni aradı ve “Neden beni kadroya almıyorsunuz?” dedi. Ben de ona “Senin kadroya çağrılma hakkın var, böylece seni yakından görüp değerlendirebilirim” dedim. Geldi, bizimle birlikte oldu. Onunla aynı ortamı paylaştık ve futbol anlayışımı onunla paylaştım. Sonra bir daha onu kadroya çağırmadım.

"BENİ ARADI VE NEDEN KADROYA ALINMADIĞINI SORDU"

Arjantinli teknik adam ayrıca, tercihlerini pozisyon rekabeti üzerinden açıkladı:

Torreira; Valverde ve Bentancur'un oynadığı bir pozisyonda oynuyor. Eğer o pozisyonun zaten dolu olduğunu düşünüyorsam ve Torreira'nın oraya girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor.



Elbette, Torreira seçimimle ilgili aynı fikirde değil ve bunu dolaylı olarak bana belli ediyor. Ben ona elimden gelen en iyi şekilde davrandım ve ona bir futbolcu olarak saygı duyuyorum."

TORREIRA'DAN TABAREZ'E TEŞEKKÜR

Marcelo Bielsa'nın sözleri sonrası Lucas Torreira, sosyal medya hesabından eski Uruguay teknik direktörü Oscar Tabarez'e özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

Torreira paylaşımında, Tabarez'in yıllar boyunca gösterdiği özveri, liderlik ve kendisine verdiği destek için minnettar olduğunu belirterek, "Sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.