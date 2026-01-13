Lucas Torreira'dan Fenerbahçe yenilgisi sonrası paylaşım geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, yaşanan derbi mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Torreira, yenilginin kendilerinde büyük bir üzüntü yarattığını ancak asıl önemli olanın verilecek tepki olduğunu vurguladı.

"GERÇEĞİ KABUL ETMEK GEREKİYOR"

Deneyimli futbolcu açıklamasında, "Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takım olarak beklenen performanstan uzak olduklarını kabul eden Torreira, "En iyi halimiz değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu forma her gün senden daha fazlasını ister" sözleriyle sorumluluğun altını çizdi.

"AYAĞA KALKACAĞIZ VE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mücadele mesajı veren Uruguaylı yıldız, "Bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışarak ve büyük bir tevazuyla. Her zaman birlikteyiz. Haydi Gala" diyerek Galatasaray camiasına birlik çağrısında bulundu.