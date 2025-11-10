Lucas Torreira'dan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası ise Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'dan bir paylaşım geldi.

Torreira paylaşımda, taraftara ve takıma mesaj gönderdi.

"SİZİN İÇİN AYAĞA KALKIP DEVAM EDECEĞİZ"

Uruguaylı futbolcu, sosyal medya hesabından, "Sizin için (Taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bu bizim en iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden şimdi çalışmanın, düzeltmenin ve gelişmenin zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Haydi!" paylaşımında bulundu.

Torreira'nın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI

29 yaşındaki futbolcu, son oynanan Kocaelispor maçının ikinci yarısında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Torreira, 1 kez gol sevinci yaşadı.