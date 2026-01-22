Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli oyuncumuz Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Spaletti, Kenan Yıldız'ın potansiyeline vurgu yaptı.

"TAKIMIN UZAYLISI"

Spalletti, genç oyuncu için "Takımın 'uzaylısı' diyebiliriz. Gerçekten diğerlerinin önüne geçen bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

'OYUNUNU GELİŞTİRMESİ GEREKEN YÖNLER VAR'

Ancak Yıldız'ın oyununu geliştirmesi gereken yönler olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, savunma katkısına vurgu yaptı.

28 MAÇTA 8 GOL 8 ASİST...

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Öte yandan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, geçtiğimiz aralık ayında Pisa karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

"KENAN'I OĞLUM GİBİ SEVİYORUM"

Spalletti, "Kenan Yıldız’ı oğlum gibi seviyorum. Her an maçı değiştirebilecek bir oyuncu. Kişiliği, rolünü bilmesi ve tavrı inanılmaz. Beni dinliyor ve aramızda bir uyum var." demişti.