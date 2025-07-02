Luis Boa Morte, Samsunspor'da görev alacak

Arsenal, Fulham, Sporting CP ve Everton gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde antrenörlük deneyimi bulunan Luis Boa Morte, Samsunspor’un teknik ekibine katıldı.

Portekizli çalıştırıcı, yeni sezonda kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa geçiş yapan Boa Morte, İngiltere Premier Lig ve Portekiz Süper Ligi’nde edindiği bilgi ve tecrübeyi artık Samsunspor için kullanacak.

"TAKIMIMIZIN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Luis Boa Morte artık bizimle! Yeni sezonda yardımcı antrenör olarak takımımızın başarısı için çalışacak.

Boa Morte’nin teknik ekibe katılmasıyla birlikte Samsunspor’un yeni sezon hazırlıklarına daha güçlü bir kadro yapısıyla devam edeceği belirtildi.