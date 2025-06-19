Luis Figo'dan Victor Osimhen'e Al Hilal çağrısı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı takımın sezonu çifte kupayla kapatmasında payı büyük olan Osimhen ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, İspanya'da katıldığı bir televizyon programında golcü isim hakkında önemli açıklamalara imza attı.

"MBAPPE VARKEN OSIMHEN OYNAYAMAZ"

Figo, ismi zaman zaman Real Madrid ile anılan Victor Osimhen ile ilgili açıklama yaparak, şunları dedi:

Mbappe varken Osimhen'e gerek yok. Mbappe yeniden en ileri uçta görev alacak. Mbappe varken Osimhen oynayamaz.

"RAHAT 50 GOL ATAR"

Osimhen'e transfer önerisinde bulunan efsane oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Suudi Arabistan'dan birçok kulüp onu istiyor. Osimhen bence Al Hilal'e gitsin. Orada güzel bir yapılanma var ve bir sezon içerisinde rahat 50 gol atar. Avrupa'da bir takıma gideceğini düşünmüyorum. İstediği rakamları Real Madrid dahil hiçbir takım veremez.

45 GOLE KATKI SAĞLADI

26 yaşındaki Nijeryalı isim, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti.

Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.