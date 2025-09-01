Luis Suarez rakip antrenöre tükürdü

ABD'de Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul gibi isimlerin forma giydiği Inter Miami, Leagues Cup finalinde Seattle Sounders'la karşı karşıya geldi.

Mücadele, Seattle'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Seattle şampiyon olurken karşılaşmada yaşananlar maçın önüne geçti.

ANTRENÖRÜN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Miami'nin dünyaca ünlü yıldızı Luis Suarez, geçtiğimiz yıllarda rakip oyuncuları ısırmasıyla meşhurdu.

Bu kez de rakip takımın antrenörüyle bir tartışma yaşayan Suarez, beklenmedik bir harekette bulundu.

Dünyaca ünlü Uruguaylı oyuncu, rakip takım antrenörünün yüzüne tükürdü.

O anlar kameraya böyle yansıdı...