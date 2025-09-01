Abone ol: Google News

Luis Suarez rakip antrenöre tükürdü

ABD'de Inter Miami forması giyen Luis Suarez, tartıştığı rakip takım antrenörünün yüzüne tükürdü. O anlar böyle görüntülendi...

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 10:47

ABD'de Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul gibi isimlerin forma giydiği Inter Miami, Leagues Cup finalinde Seattle Sounders'la karşı karşıya geldi.

Mücadele, Seattle'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Seattle şampiyon olurken karşılaşmada yaşananlar maçın önüne geçti.

ANTRENÖRÜN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ 

Miami'nin dünyaca ünlü yıldızı Luis Suarez, geçtiğimiz yıllarda rakip oyuncuları ısırmasıyla meşhurdu.

Bu kez de rakip takımın antrenörüyle bir tartışma yaşayan Suarez, beklenmedik bir harekette bulundu.

Dünyaca ünlü Uruguaylı oyuncu, rakip takım antrenörünün yüzüne tükürdü.

O anlar kameraya böyle yansıdı...

