Madrid derbisinin ardından İspanyol basınının gündemi Arda Güler!

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Derbide kazanan Atletico oldu ve sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi Atletico'nun gollerini 14. dakikada Robin Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 51 (pen.) ve 63. dakikada Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Antoine Griezmann attı.

REAL İLK KEZ YENİLDİ

Konuk ekip Real'in gollerini ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada da Arda Güler kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, ligde ilk kez yenildi ve 18 puanda kaldı, 3. galibiyetini alan Atletico Madrid ise puanını 12 yaptı.

ARDA, 1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 1 gol, 1 asistle oynarken, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Maçta, rakibine yaptığı faul nedeniyle penaltıya sebebiyet veren Arda, 59. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

İSPANYOL BASINININ YORUMLARI

Türk futbolcunun derbideki performansı İspanyol basınında geniş yer buldu.

Arda Güler hakkında yapılan yorumlar şöyle:

"ARDA GÜLER'İN ANLIK PARLAMALARI DIŞINDA..."

El Pais: "Atletico Madrid, Mbappe, Arda Güler ve Vinicius'un iki gol atmalarına sebep olan anlık parlamalar dışında, neredeyse hiç ara vermeden Real Madrid'i neredeyse sürekli alt etti. Xabi, Bellingham'ı omuz ameliyatından bu yana ilk kez ilk 11'de oynattı ve Mastantuono'yu kesti. Arda Güler ilk 11'de kaldı ancak sağda oynadı."

"GÜLER BAMBAŞKA SEVİYEDE"

Marca: "Sezonun başındaki o korkutucu makine gibi takımdan eser yok. Sadece her zaman süper kahramanı oynamaya hazır Mbappe'den ve Xabi'nin anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkardığı, bambaşka bir seviyede yaşıyormuş gibi görünen Arda Güler'den gelen anlık görüntüler var. Gerisi tam bir felaket."

"REAL MADRİD'İN EN İYİSİYDİ"

Rtve: "Arda Güler ve Mbappe, Madrid'in en iyi oyuncularıydı. Vinicius, rakiplerini çalımladıktan sonra penaltı noktasında Güler'in Oblak'ı voleyle geçmesini sağladı."

"ARDA GÜLER GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI"

Mundo Deportivo: "Atletico Madrid'in muhteşem başlangıcının ardından Arda Güler yönetimindeki Real Madrid, beraberlik golünün asistini yapan Türk futbolcunun golüyle 1-0'dan geri dönüşü tamamladı.

"ÖZGEÇMİŞİNE BİR LEKE"

AS: "Muhteşem bir performans sergiledi, ancak son dakikalarda biraz bocaladı. İlk 11'in sürpriziydi ve Mastantuono'yu yedek kulübesinde bıraktı. Zaman zaman fark yarattı. Sağ kanatta başladı ve Mbappe ile etkileyici bir bağlantı kurma yeteneği gösterdi. Arda, Kylian gibi bir öldürücü için bulunmaz bir nimet olan savunmanın arkasına topları kontrol ediyor, zamanlıyor ve gönderiyor. Buna orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelme yeteneği de eklendiğinde, ortaya olağanüstü bir sonuç çıkıyor. Derinlerden gelerek skoru 2-1 yapan golü yarattı. Tek dezavantajı ikinci yarıdaydı. Normalden daha fazla top kaybetti ve tartışmaya açık olsa da bacağını fazla kaldırdığı açıkça görülen bir penaltı yaptırdı. Pervasız bir hareket. Ve özgeçmişine bir leke."