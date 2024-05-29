Mahmut Tekdemir, Başakşehir'den ayrıldı

AA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzde 36'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, birçok kez A Milli Takımı'mızın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur.