Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin

Haber Merkezi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Galatasaray ile şampiyonluk yolunda puan farkının 5'e çıkmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar çılgına döndü.

Tribünlerden Ali Koç istifa tezahüratları yükselirken Aziz Yıldırım'ın ismini bağıranlar da oldu.

AZİZ YILDIRIM'A YAKINLIĞIYLA BİLİNEN USLU'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Yaşananların ardından Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçı sonrası Kale Arkası'na konuştu.

Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.

"İNSANLAR YETER ARTIK DİYOR"

Mahmut Uslu, daha sonra Telegol'e yaptığı açıklamada, "İnsanlar yeter artık diyorlar. Şampiyonluk önemli değil, kulübü bitirdiler! Bizimle alay ettiler, stadyum büyümez diye şimdi adam bizim projeyi düşünüyor." dedi.

Uslu ayrıca, "Alternatif bulunur. Bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Yeter artık kulübü bitirdiler. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık." sözlerini sarf etti.

"ÇOK SİNİRLİYİM, ALİ KOÇ YÖNETİMİ HEMEN İSTİFA ETMELİ"

Mahmut Uslu, Beyaz TV'den gelen, "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an Her şey olabilir." cevabını verdi.

Uslu ayrıca "Yayına bağlanamam, bağlanırsam ağzımdan kötü sözler çıkar. Çok sinirliyim. Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli. Kulübü bitirdiler. Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada." sözlerini sarf etti.