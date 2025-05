Mahmut Uslu, Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi: Başkanlığa adayım

Haber Merkezi

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvenin 8 puan uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artmıştı.

Gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu da düğmeye bastı.

"7 SENEDİR YAŞAMADIĞIMIZ HER ŞEYİ KOÇ DÖNEMİNDE YAŞADIK"

Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Uslu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'a sert eleştirilerde bulunan Uslu, "7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. O yüzden gitmesini istiyoruz." dedi.

"ÇOCUKLAR, GENÇLER AĞLIYOR"

Fenerbahçelilerin mutsuz olduğunu söyleyen Uslu, "Şampiyon yapsaydın bu problemler olmazdı. Artık Fenerbahçe'nin hakikaten ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor. Adam 40 yaşına gelmiş gözyaşlarını görüyorum. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım." şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu daha sonra Ali Koç'a kendi isteğiyle ayrılması yönünde çağrıda bulundu.

"SON BİR AĞABEYLİK YAPAYIM, KENDİN AYRIL"

Uslu, "Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ADAY OLURUM"

Mahmut Uslu son olarak Fenerbahçe başkanlığı için aday olup olmayacağına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uslu, gerekirse başkan adayı olabileceğini söyledi.

Mahmut Uslu konuyla ilgili ise, "Başkanlıksa başkanlık. Bir Fenerbahçeli için en önemli onur, Fenerbahçe başkanlığıdır. Ben bu konuşmaları birliktelik için yaptım ama gerekirse başkanlık da olur. Başkanlığa adayım diyorum. Alın İngilizce söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe." şeklinde konuştu.