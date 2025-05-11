Manchester United, West Ham United'a kaybetti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.
Manchester United, Old Trafford'daki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
WEST HAM, İKİ GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen attı.
ALTAY FORMA GİYDİ
Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır korudu.
MANCHESTER UNITED 39 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puanda kaldı. West Ham United, 40 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham United, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
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