Manchester United, West Ham United'a kaybetti
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.

Manchester United, Old Trafford'daki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

WEST HAM, İKİ GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen attı.

ALTAY FORMA GİYDİ

Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır korudu.

MANCHESTER UNITED 39 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puanda kaldı. West Ham United, 40 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham United, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor