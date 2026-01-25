Abone ol: Google News

Manisa FK'ya İstanbulspor karşısında tek gol yetti

Manisa FK, 1. Lig'in 19. haftasında evinde İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 21:09
Manisa FK'ya İstanbulspor karşısında tek gol yetti
  • Manisa FK, 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.
  • Maçın tek golü Yusuf Talum'dan gelirken, İstanbulspor'un 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Manisa FK, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak puanını 30 yaptı.

1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 1-0'lık skorla kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Yusuf Talum kaydetti.

İstanbulspor, 49. dakikada Emir Kaan Gültekin ile penaltıdan faydalanamadı. Konuk ekibin 2 golü ise VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MANİSA FK, 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manisa FK, puanını 30'a yükseltti. 3 hafta aradan sonra kaybeden İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Iğdır'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Eshspor Haberleri