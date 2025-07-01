Marcel Licka, Fatih Karagümrük'ün BAŞINDA

Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik adam Marcel Licka ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

"SON İKİ SEZONUN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Marcel Licka’yı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. 47 yaşındaki deneyimli teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde dikkat çekici başarılara imza atan Licka, Belarus'ta Dynamo Brest takımıyla 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Rusya’da Orenburg’u iki kez Premier Lig’e taşıyan Licka, Dinamo Moskova’da geçirdiği son iki sezonda 2023-2024 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Marcel Licka’ya ailemize hoş geldin diyor, yeni sezonda büyük başarılar diliyoruz.