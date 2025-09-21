Marco Asensio, Fenerbahçe'de ilk golünü attı

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin tek golü 3. dakikada Marco Asensio’dan geldi.

İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerde ilk kez 11’de başladığı maçta ilk golünü de kaydetmiş oldu.

TRABZONSPOR MAÇINDA SÜRE BULMUŞTU

29 yaşındaki futbolcu ayrıca ligin 5. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin de son 7 dakikasında görev almıştı.

"ANALİZ EDİP GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Asensio, şunları dedi:

Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız.

FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol futbolcu, şunları dedi: