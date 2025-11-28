Marco Asensio'dan derbi paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"PAZARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Sezon başında katıldığı Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan Marco Asensio, takım arkadaşlarıyla maç önü fotoğrafını kullandığı paylaşımına, "Pazartesi görüşürüz." notunu düştü.

Paylaşım sarı-lacivertli taraftarlardan kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

14 MAÇTA 6 GOL 2 ASİST

Fenerbahçe'nin PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla 14 maça çıktı.

İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 30 Mayıs 2028'e kadar sözleşmesi var.