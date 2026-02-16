Marco Asensio'dan harika performans: Avrupa’nın en iyileri arasına girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, harika bir performans ortaya koyuyor.

Geldiği günden bu yana kalitesini konuşturan İspanyol yıldız, oyun içindeki etkinliğinin yanı sıra yaptığı skor katkısıyla ön plana çıkıyor.

Öyle ki futbol dünyasının en prestijli liglerinde bu sezon istatistik kağıtlarını en çok dolduran isimler mercek altına alındı.

MÜTHİŞ OYUNUNU İSTATİSTİKLERE DE YANSITTI

Sadece gol atmakla kalmayıp, takım arkadaşlarına yaptıkları servislerle de oyunun kaderini değiştiren dört isim, 10 gol ve 8 asist barajını aşarak Avrupa’nın en formda oyuncuları listesinde zirveye yerleşti.

Opta verilerine göre Michael Olise, Luis Diaz ve Lamine Yamal'ın olduğu listede kendisine yer bulan dördüncü isim Marco Asensio oldu.

Tecrübesiyle Fenerbahçe'de fark yaratan Marco Asensio, 10 gol ve 8 asist ile kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.

GOLLERİ VE ASİSTLERİYLE AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Oynadığı futbolla sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olan Asensio'yla birlikte diğer 3 ismin istatistikleri şöyle...

Michael Olise – 10 gol- 16 asist

Luis Díaz – 13 gol- 10 asist

Marco Asensio – 10 gol- 8 asist

Lamine Yamal – 10 gol- 8 asist