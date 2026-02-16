Marco Asensio'dan harika performans: Avrupa’nın en iyileri arasına girdi

- Marco Asensio, Fenerbahçe'ye katıldığından beri etkileyici bir performans sergiliyor.
- Avrupa'nın en iyi 10 liginde 10 gol ve 8 asist ile en formda oyuncular arasında yer aldı.
- Asensio, Michael Olise, Luis Díaz ve Lamine Yamal ile birlikte bu kriterleri karşılayan dört oyuncudan biri oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, harika bir performans ortaya koyuyor.
Geldiği günden bu yana kalitesini konuşturan İspanyol yıldız, oyun içindeki etkinliğinin yanı sıra yaptığı skor katkısıyla ön plana çıkıyor.
Öyle ki futbol dünyasının en prestijli liglerinde bu sezon istatistik kağıtlarını en çok dolduran isimler mercek altına alındı.
MÜTHİŞ OYUNUNU İSTATİSTİKLERE DE YANSITTI
Sadece gol atmakla kalmayıp, takım arkadaşlarına yaptıkları servislerle de oyunun kaderini değiştiren dört isim, 10 gol ve 8 asist barajını aşarak Avrupa’nın en formda oyuncuları listesinde zirveye yerleşti.
Opta verilerine göre Michael Olise, Luis Diaz ve Lamine Yamal'ın olduğu listede kendisine yer bulan dördüncü isim Marco Asensio oldu.
Tecrübesiyle Fenerbahçe'de fark yaratan Marco Asensio, 10 gol ve 8 asist ile kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.
GOLLERİ VE ASİSTLERİYLE AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA
Oynadığı futbolla sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olan Asensio'yla birlikte diğer 3 ismin istatistikleri şöyle...
Michael Olise – 10 gol- 16 asist
Luis Díaz – 13 gol- 10 asist
Marco Asensio – 10 gol- 8 asist
Lamine Yamal – 10 gol- 8 asist