Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu sözleri: Onu kollarımızı açarak bekliyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın sahasında İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek.

Son 16 play-off turunda oynanacak ilk maç öncesi sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"HAKAN'I KOLLARIMIZI AÇARAK BEKLİYORUZ"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Buruk, Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Buruk, Çalhanoğlu'na ilişkin, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

İTALYANLARA KONUŞTU: ŞAMPİYONLAR LİGİ GECELERİNDE ÇILGINA DÖNÜYORUZ

Buruk, "Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor!" dedi.

Sözlerine devam eden Buruk, daha sonra ise şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil."

"BELKİ BİR GÜN İTALYA'YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNERİM"

İtalya Serie A'yı takip edip etmediği sorulan Okan Buruk, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim." cevabını verdi.