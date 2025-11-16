Marco Asensio'dan Santiago Bernabeu'ya sürpriz ziyaret

- Marco Asensio, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki NFL maçında tribünde yer aldı.
- Miami Dolphins ile Washington Commanders arasındaki maç, Madrid'de büyük ilgi uyandırdı.
- Maçı izleyenler arasında Asensio haricinde Rüdiger, Koke ve Griezmann da vardı.
İspanya'nın başkenti Madrid, spor dünyasının en ilgi çekici etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı.
Santiago Bernabeu Stadı, NFL devleri Miami Dolphins ile Washington Commanders arasındaki karşılaşmaya sahne oldu.
Etkinlik, İspanya'da büyük yankı uyandırırken stadın tribünleri de adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.
ASENSIO YENİDEN BERNABEU'DA
Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rüdiger, Atletico Madrid kaptanı Koke ile takım arkadaşı Antoine Griezmann ve Fenerbahçe forması giyen eski Madridli Marco Asensio, tribünlerde yer aldı.