Marco Asensio'nun Fenerbahçe'yi tercih nedeni belli oldu

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun İstanbul'a gelmesi için artık saatleri sayıyor.

Başta Milan olmak üzere Sevilla, Everton ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri, İspanyol 10 numaraya tekliflerini iletti.

Geçen sezon kiralık oynadığı Aston Villa da 29 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Ancak tecrübeli yıldız, yeniden Aston Villa veya PSG'de rotasyon oyuncusu olmayı kesin bir şekilde reddetti ve hedefleri doğrultusunda en doğru adresin Fenerbahçe olduğuna karar verdi.

Başarılı futbolcu, yeniden İspanya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olmayı ve 2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy göstermeyi çok istiyor.

Asıl hedefi ise bu turnuvada şampiyonluk yaşamak.

FENERBAHÇE'DE FORMUNU ARTIRACAĞINA İNANIYOR

Asensio, sarı-lacivertli kulüpte formunun yükseleceğini düşünüyor.

Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek olan Fenerbahçe, 3 yıllık anlaştığı Asensio'ya senelik 11 milyon euro verecek.