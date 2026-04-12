Marco Asensio'nun sahalara döneceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun son durumuna ilişkin "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir." açıklamasını yapmıştı.

10 GÜN SAHALARDAN UZAK

İspanyol futbolcunun 10-14 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtilmişti.

RİZESPOR MAÇININ İKİNCİ YARISINDA OYNAYABİLİR

beIN SPORTS'un haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından dizinde ödem tespit edilen Marco Asensio, beklenenden daha erken sahalara geri dönecek.

Tedaviye olumlu tepki veren Asensio'nun gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girebilecek düzeye geleceği dile getirildi.