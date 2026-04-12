Galatasaray, Raul Asencio'nun peşinde

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalara başlayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, özellikle stoper bölgesinde genç, gelişime açık ve uzun vadeli sağlayabilecek bir isim arayışında.

STOPERLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez ikilisine alternatif olabilecek ve forma rekabetine girebilecek bir oyuncuyu kadroya katmayı hedefleyen Galatasaray'da potansiyeliyle dikkat çeken oyuncular yakından takip ediliyor.

Kulübün listesinde yer alan isimlerden biri de İspanya'da yetişmiş ve üst düzey bir altyapıdan çıkmış bir savunmacı.

Hem fizik gücü hem de geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan bu oyuncu, Galatasaray'ın yanı sıra birkaç kulübün daha radarına girmiş durumda.

GÜNDERM ASENCIO

Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio ile yakından ilgileniyor.

TALİPLERİ VAR

İspanyol devinin genç stoperi için sadece Galatasaray değil, Napoli ve Everton da devreye girmiş durumda.

GELECEĞİ İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Real Madrid cephesinde ise oyuncunun geleceğiyle ilgili farklı senaryolar masaya konmuş durumda.

Sakatlığı nedeniyle bir süre kadroda yer alamayan genç futbolcunun takımda kalıp süre bulamaması yerine kiralık gönderilmesi daha güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra geri satın alma opsiyonlu bir satış formülü de kulübün değerlendirdiği seçenekler arasında.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Eflatun-beyazlılarla 2031'e kadar kontratı olan genç stoperin piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.