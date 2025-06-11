Marcus Gisdol, Kayserispor ile Süper Lig'e döndü

DHA

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını kısa sürede belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Samsunspor’u çalıştıran Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hoş geldin Markus Gisdol. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık bir anlaşmaya varmıştır. Bu iş birliğinin hem kulübümüz hem de Gisdol için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

2 YIL ÖNCE SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Alman teknik adam, 2023-2024 sezonunda Samsunspor’un başında görev almış ve 33 maçta takımına 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet kazandırmıştı.