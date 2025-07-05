Marek Hamsik’in jübilesinde Trabzonspor buluşması

Trabzonspor’un şampiyonluk sezonuna forma giyen oyuncularından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu, eski takım arkadaşlarını bir araya getirdi.

Trabzonspor’un unutulmaz kaptanı Marek Hamsik, Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki Tehelne Pole Stadyumu’nda 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek jübile maçında futbolseverlere veda edecek.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI SAHADA OLACAK

Temsil niteliğinde hazırlanan jübile maçında, Hamsik’in kariyerindeki eski takım arkadaşları da sahada olacak.

Hamsik’in eski takım arkadaşları Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas’ın yanı sıra, teknik direktör Abdullah Avcı da etkinlikte olacak isimler arasında yer alıyor.

MERTENS'İN DE DAHİL OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Ayrıca Napoli ve Galatasaray forması giymiş Dries Mertens’in de 3 Temmuz’da yapılan jübile kadrosuna dahil olacağı duyurulmuştu.

Trabzonspor’da forma giydiği iki sezonda hem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan hem de sahadaki liderliği ve aidiyet duygusuyla taraftarın gönlünde taht kuran Hamsik, kariyerini noktaladığı Slovakya'da düzenlenen jübile etkinliğiyle onurlandırıldı.

Hamsik’in jübilesi kapsamında Slovakya’da yıldız oyunculardan oluşan iki takımın dostluk maçı yapacağı kaydedildi.

TRABZONSPOR’DAKİ HAMSIK ETKİSİ

Trabzonspor formasını 2021–2023 yılları arasında giyen Marek Hamsik, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligleri olmak üzere toplamda 65 maçta 6 gol, 6 asistlik skor katkısının yanı sıra sahadaki liderliği ve saha dışı karakteriyle şampiyonluk sezonunun kilit parçalarından biri olmuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra Slovakya’ya dönen tecrübeli oyuncunun jübilesine Avrupa futbolundan çok sayıda isim davet edildi.