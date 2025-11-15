Mario Icardi, sunucuya Galatasaray forması hediye etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu.

China, yayında sunucu Mario Pergolini'nin sorularını yanıtlarken stüdyoya birden Mauro Icardi girdi.

Elindeki Galatasaray formasını sunucu Pergolini'ye hediye eden Arjantinli yıldıza ilk soru, 'Ne zaman evleneceksiniz' oldu.

GALATASARAY FORMASIYLA CANLI YAYINA ÇIKTI

Icardi bu soruya önce kahkaha attı ardından ise, "Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın mart ayında sonuçlanacak." dedi.

'Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız?' sorusuna ise Icardi, "Kesinlikle kutlayacağız şeklinde cevap verdi.

Pergolini "Peki sen evlenmek istiyor musun?" dedi.

"EVLENMEK İSTİYOR MUSUNUZ?"

Icardi samimi bir cevap vererek, "Boşandıktan sonra planlamaya başlayacağız" yanıtını verdi.

Bu yanıt karşısında China Suarez şaşırarak, "Ama bu büyük bir adım, çünkü bu konu hakkında pek konuşmayız" dedi.

"GELDİĞİMDE ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ"

Arjantinli yıldız programda Galatasaray ile ilgili de konuştu: