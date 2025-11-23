Mario Lemina: İyiyim, bir şeyim yok

- Mario Lemina, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Maç sonrası, "İyiyim, bir şeyim yok" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
- İlk 11'de başlayan Lemina, taraftarların endişesini gidermek için açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta 3-2 galip geldi.
Sarı kırmızılılarda Mario Lemina ve Wilfried Singo ilk yarı sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
LEMİNA MAÇ SONU KONUŞTU
Karşılaşmada sakatlanan Mario Lemina, maçın ardından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle 15. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Gabonlu orta saha, taraftarların endişesini giderdi.
"İYİYİM BİR ŞEYİM YOK"
Muhabirlerin, "Nasıl hissediyorsun?" sorusuna Lemina, "İyiyim, bir şeyim yok. Teşekkürler" yanıtını verdi.