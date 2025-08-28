Abone ol: Google News

Mario Lemina: Lahmacun pizzanın taklidi

Galatasaray'da oyunculara 'lahmacun mu yoksa pizza mı?' sorusu soruldu. Verdiği cevapla izleyenleri şaşırtan Lemina, "Saygısızlık yapmak istemem ama lahmacun, pizzanın taklidi" dedi.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 12:55

Galatasaray, yaptığı antrenmanla ligde Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılıların resmi YouTube hesabından futbolcularla ilgili antrenman sonrasını içeren bir video paylaşıldı.

Yayınlanan videoda oyunculara, "Lahmacun mu? Pizza mı?" diye soruldu.

"LAHMACUN, PİZZANIN TAKLİDİ"

Bu sorunun sorulduğu isimlerden biri de Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'ydı.

Lemina, sorulan soruya yanıt olarak lahmacunun pizzanın taklidi olduğunu söyledi.

Gabonlu isim, “Saygısızlık yapmak istemem ama lahmacun, pizzanın taklidi.” ifadelerini kullandı.

