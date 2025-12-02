Mario Lemina ve Nelson Semedo'dan derbi sonrası mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de dev derbi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Olaylı geçen derbi sonrası Mario Lemina ve Nelson Semedo'dan örnek bir hareket geldi.

LEMİNA VE SEMEDO TAKDİR TOPLADI

Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo ve Galatasaray forması giyen Mario Lemina, derbinin ardından paylaşımlarında dostluk mesajı verdi.

"HER ŞEY SEVGİ VE SAYGIDAN İBARET KARDEŞİM"

Wolverhampton'da birlikte forma giyen iki isimden Semedo, "Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret, kardeşim." dedi.

"SANA OLAN SEVGİM AYNI KOCA ADAM"

Mario Lemina, "Aynı takım için savaşmıyoruz ama sana olan sevgim aynı kalıyor, koca adam." ifadelerini kullandı.