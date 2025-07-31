Mario Lemina'dan Nelson Semedo'ya mesaj

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün akşam saatlerinde Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, daha sonrasında ise 31 yaşındaki Nelson Semedo'yu duyurdu.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Fenerbahçe ile anlaşan eski takım arkadaşı Semedo için paylaşım yaptı.

"KARŞI KARŞIYA GELECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM"

Mario Lemina paylaşımında şunları dedi:

İki yıl boyunca aynı takımın formasını giyip, aynı sahayı paylaştık. Her buluştuğumuzda birbirimizi anlayıp, beraber çözümler aradık. Şimdi ise birbirimize karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde karşı karşıya geleceğimizi hiç düşünmezdim. Ama durum bu.

"SENİ SEVİYORUM, KARDEŞİM"

Lemina ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Sana duyduğum tüm sevgi ve saygı bir yana, artık kazanmak için daha fazlasını yapacağım. Çünkü hayatımı Galatasaray'a adadım. Seni seviyorum, kardeşim.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Portekizli sağ bek Semedo, 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.