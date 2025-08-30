Markus Gisdol: Oyunu kontrol eden taraf bizdik

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNU BEKLİYORDUK"

Gidsol, şunları dedi:

Bu oyunu bekliyorduk. Yoğunluk ve duygu anlamında beklediğimiz gibi maç oldu. Birinci yarının geçen her dakikası itibarıyla oyunu kontrol eden taraf olduk. Ama iki takım da ciddi anlamda gol oluşturacak fırsatlar bulamadı. 60'tan sonra iki takım da daha çok zorladı. Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız maçı kazanırsınız. Ama ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken durumdu. Tabii ki günün sonunda sonuç bize zor geliyor ama buradan beraberlikle ayrılıyoruz. Milli takım arasında takımımıza yeni eklemeler olacak, umut ediyorum. Sonrasında lige yeniden başlayacağız.