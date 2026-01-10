Matteo Guendouzi: Çok daha fazla kupa kazanacağız!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray ağlarını havalandırdı.

"ÇOK DAHA FAZLA KUPA KAZANACAĞIZ"

Fransız futbolcu, "İlk maçında ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı! Bu daha başlangıç! Çok daha fazla kupa kazanacağız!" dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Guendouzi, "Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz! Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz." diye konuştu.