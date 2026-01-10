Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı

- Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaştı.
- Yeni transfer Matteo Guendouzi, ilk maçında ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
- Fenerbahçe, Guendouzi'nin attığı bu golle maça avantajlı başladı.
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
26 yaşındaki orta saha, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11’de başladı.
GOLLE BAŞLADI
Guendouzi, sarı-lacivertlilerdeki kariyerine golle başladı.
Guendouzi, 28. dakikada ceza sahası dışından yerden çektiği şutla ağları havalandırdı.
Fenerbahçe, Guendouzi'nin bu golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.