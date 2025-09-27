Mauro Icardi bu sezonki 5. golünü kaydetti

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Galatasaray, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

ASİST SINGO'DAN GOL ICARDI'DEN

Müsabakanın 23. dakikasında Wilfried Singo'nun sağ taraftan çalımlayarak ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi, topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 5. golünü attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Icardi, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 resmi müsabakada görev aldı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.