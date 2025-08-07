Arjantinli ünlü televizyoncunun Mauro Icardi iddası: Galatasaray'la yeni sözleşme imzalayacak

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Yaz transfer dönemini Leroy Sane ve Victor Osimhen'in sansasyonel imzalarıyla açan sarı-kırmızılılarda kaleci takviyesi için gündeme Ederson ve Gianluigi Donnarumma isimleri gelmişti.

Kadrosuna katacağı isimler merak edilen sarı-kırmızılılarda takım kaptanlarından Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'ICARDI'YLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANACAK'

Arjantin'de yayınlanan Mujeres Argentinas programına konuk olan ünlü televizyoncu Virginia Gallardo, Galatasaray'ın Icardi ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını açıkladı.

Yıldız golcünün son durumuna ilişkin konuşan Gallardo, "Sahalardan uzak kalmasının nedeni, yaşadığı sakatlıktı. Özel hayatında yaşadıkları ve Türkiye'deki geleceğiyle ilgili durumu arasında bir yandan da tedavisi devam ediyor." dedi.

"DAHA İYİ BİR EV ARIYORLAR"

Galatasaray'ın sözleşmeyi iki sezon daha uzatmak istediğini vurgulayan Virginia Gallardo, "Galatasaray Yönetimi ve Icardi, bir-iki gün içinde bir araya gelecek. Kulübün isteği, Mauro Icardi'nin sözleşmesini iki sezon daha uzatmak. Ayrıntıları netleştiriyorlar. Daha iyi bir ev arıyorlar çünkü onu her anlamda ikna etmeye çalışıyorlar. Icardi de Galatasaray'da kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a üç sezon önce PSG'den kiralık olarak gelen ve daha sonra sarı-kırmızılıların bonservisini aldığı 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, 2026'nın haziran ayında sona erecek.

Galatasaray formasıyla 87 maça çıkan Icardi, 61 gol-22 asistlik bir performans sergiledi ve taraftarların gönlünde taht kurdu.

YENİ YENGEDEN YENİ EV PAYLAŞIMI

Öte yandan Icardi ile Arjantinli oyuncu China Suarez, ilişkilerinde yeni bir döneme girdi.

Icardi’nin Wanda Nara ile yollarını ayırmasının ardından birlikte oldukları açıklanan çift, kısa süre önce nişanlanmıştı.

Suarez’in sosyal medya paylaşımıyla çiftin İstanbul’da birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Instagram hesabından "Yeni ev, resmen taşındık" notuyla bir paylaşım yapan Suarez, takipçilerine İstanbul’daki yeni hayatlarının haberini verdi.