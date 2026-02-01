Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

- Mauro Icardi, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta penaltıdan gol attı.
- Bu golle, Icardi Galatasaray'daki 72. golünü kaydederek Gheorghe Hagi'nin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynadı ve rakibini 4-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.
Müsabakanın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.
11 GOL ATTI
32 yaşındaki böylece bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.
Süper Kupa yarı final maçında da 1 gol sevinci yaşayan Icardi, toplamdaki gol sayısını 11'e çıkardı.
HAGI'NİN REKORUNU EGALE ETTİ
Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılıların tarihine geçti.
Icardi, bu golle birlikte Galatasaray'da 72. golüne ulaşırken, sarı-kırmızılıların Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.
Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi.