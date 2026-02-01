Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynadı ve rakibini 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

Müsabakanın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.

11 GOL ATTI

32 yaşındaki böylece bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

Süper Kupa yarı final maçında da 1 gol sevinci yaşayan Icardi, toplamdaki gol sayısını 11'e çıkardı.

HAGI'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

Icardi, bu golle birlikte Galatasaray'da 72. golüne ulaşırken, sarı-kırmızılıların Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi.