Mauro Icardi, İstanbul'da

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-kırmızılı takımın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Arjantinli futbolcu, ülkesinden özel jetle Türkiye'ye gelirken, yanında olduğu öne sürülen sevgilisi China Suarez'in yolculuğu ise gerginliklere sahne oldu.

SEVGİLİSİ ENGELLE KARŞILAŞTI

Icardi ile birlikte İstanbul'a gelmek isteyen Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez, beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Önceki evliliğinden olan çocukları Amancio ve Magnolia'yı da Türkiye'ye getirmeyi planlayan Suarez, eski eşi Benjamin Vicuna'nın son anda seyahat izinlerini iptal etmesiyle büyük bir kriz yaşadı.

İZİN SON ANDA GERİ ÇEKİLDİ

Arjantin basınına yansıyan bilgilere göre Benjamin Vicuna, daha önce çocukların yurt dışına çıkışına onay vermişti.

Ancak Suarez'in seyahate saatler kala bu iznin iptal edilmesi, planları altüst etti.

China Suarez'in bu karar karşısında büyük tepki gösterdiği ve yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği belirtildi.

ÇOCUKLAR ARJANTİN'DE KALDI

Tüm hazırlıklarını tamamlayan Suarez, çocuklarının İstanbul'a gelememesi üzerine onları Buenos Aires'teki Nordelta'daki evlerinde bir bakıcıya emanet etti.

Ardından özel araçla Mauro Icardi ile birlikte Ezeiza Havalimanı'na geçti.

Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak sessizce İstanbul'a doğru yola çıktı.

KAMPA KATILACAK

Yaşanan ailevi krize rağmen Mauro Icardi, Galatasaray'ın sezon öncesi kampına katılmak üzere İstanbul'a sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek çalışmalara başlaması bekleniyor.