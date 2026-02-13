Mauro Icardi: Juventus'a çok gol attım

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya 3 golle damga vuran Mauro Icardi maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Juventus'a hazır olduklarını gösterdiklerini söyleyen Icardi, "Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve istediğimizi aldık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik." dedi.

"FORVET OLARAK AMACIMIZ REKORLAR KIRMAKTIR"

Arjantinli yıldız kendisine sorulan "Hedefinin Ali Sami Yen'de 100 golü geçmek olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum.

"JUVENTUS'A ÇOK GOL ATTIM"

Sampdoria ve Inter formasıyla Juventus'a karşı gollere imza atan Icardi, "Juventus'a 8 gol, 2 asistin var. Yine Juventus'a kabus olmayı düşünüyor musun?" sorusuna ise "İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız." yanıtını verdi.

"JUVENTUS'U YENMEK İSTİYORUZ"

İç saha avantajını kullanmaları gerektiğinin altını çizen Icardi, "Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.