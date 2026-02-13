Mauro Icardi, yine tarihe geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, attığı golle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 33. dakikasında sahneye çıkan Arjantinli golcü, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Sol kanattan gelişen atakta Noa Lang'ın çizgiye inerek gönderdiği sert şut kaleciden döndü.

Pozisyonu iyi takip eden Icardi, dönen topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

STAT TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

45 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

LİG PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21. maçta 11. golünü kaydetti.