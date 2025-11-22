Mauro Icardi ligdeki gol sayısını 7’ye yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti.

Galatasaray, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri havalandırdı.

7. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş’ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

40'TA OYUNA GİRDİ

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo’nun yerine dahil oldu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, "Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık." dedi.

"CİDDİ SAKATLIK GEÇİRDİM"

Sözlerine devam eden Mauro Icardi, "Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu." diye konuştu.

"SAHA DIŞINDA KENDİMİ AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Mauro Icardi, "100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım." dedi.

"TAKIM SADECE 11 KİŞİDEN OLUŞMUYOR"

Deneyimli golcü, eksikler ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile hafta arasındaki Şampiyonlar Ligi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız." yanıtını verdi.

"KAZIMCAN NE KADAR HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Icardi, "Kazımcan bunun için çok güzel bir örnek. Uzun süredir oynamıyordu. Her gün çalışıyor ve bugün de maça çıktı. Ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Bütün oyunculardan da istediğimiz bu." diye konuştu.