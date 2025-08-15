Mauro Icardi, sahalara golle geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer buldu.

SEZONU KAPATMIŞTI

7 Kasım 2024 maçında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu sezonu kapatmıştı.

281 gün sonra kadroda bulunan Icardi, yedekler arasında yer aldı.

GERİ DÖNDÜ

Yıldız futbolcu, dakikalar 80'i gösterdiğinde ise sahalara geri döndü.

Icardi, Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil oldu ve aylar sonra formasına kavuştu.

Başarılı oyuncu, oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra Lucas Torreira'nın pasında topu ağlara göndermeyi başardı.