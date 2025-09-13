Mauro Icardi, uzun süre sonra ilk kez ilk 11'de

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu.

SONRADAN OYUNA GİRMİŞTİ

Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi.

310 GÜN SONRA İLK 11'DE

32 yaşındaki santrfor, Eyüpspor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı.