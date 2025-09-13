Abone ol: Google News

Mauro Icardi, uzun süre sonra ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Eyüpspor maçıyla birlikte 310 gün sonra 11'de başladı.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 17:24
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu.

SONRADAN OYUNA GİRMİŞTİ

Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi.

310 GÜN SONRA İLK 11'DE

32 yaşındaki santrfor, Eyüpspor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı.

