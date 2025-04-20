Mauro Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşımlar

Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, 90+4'te yediği golle Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve hazırlıklarını Arjantin'de sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.
ICARDI'DE PAYLAŞIMLAR
Icardi, gülen bir aslan fotoğrafı ve geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.
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