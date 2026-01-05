Mauro Icardi'den geleceğine dair açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin geleceği, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor.

Arjantinli golcüyle ilgili ülkesi Arjantin ve Brezilya'dan transfer iddiaları gündeme geliyor.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Hal böyleyken Icardi, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, geleceğine dair açıklama yaptı ve henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIZ"

Icardi, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." dedi.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Icardi, 9 gol attı.